Protezione Civile: un piano regionale per il rischio balneare

La Giunta istituisce il tavolo tecnico. Spano: «Un nuovo strumento per la prevenzione»

Di: Antonio Caria

La Giunta regionale, su proposta dell'assessora della Difesa dell'ambiente Donatella Spano, ha istituito oggi il Tavolo tecnico che, sotto il coordinamento dalla Direzione generale della protezione civile, elaborerà il Piano regionale per il rischio balneare.

«Dopo l'approvazione del Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi e il Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – ha dichiarato la Spano – vogliamo dotare la Sardegna di un ulteriore strumento di pianificazione indispensabile per la prevenzione su tutto il territorio».

La titolare della delega di Protezione civile ha voluto anche sottolienare l’importanza del documento anche per definire un modello di intervento che possa essere esteso a tutti i territori costieri e, in particolare, alle Amministrazioni comunali che dovranno procedere all'aggiornamento del proprio piano di protezione civile.

La pianificazione consentirà infine di programmare in maniera più efficace l’utilizzo delle risorse statali e quelle regionali, appositamente stanziate dopo che a partire dal 2016 il capitolo statale era stato raddoppiato con fondi regionali proprio a seguito della proposta dell'assessora Spano.

«In attesa del nuovo Piano e della programmazione delle risorse in via di imminente definizione per l’esercizio in corso, al fine di non compromettere la tempestività di assegnazione dei contributi all'avvio della prossima stagione, – ha concluso – verranno applicati i criteri già esistenti».