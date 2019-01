Roberto Capelli eletto Segretario Nazionale di Centro Democratico

Bruno Tabacci: «La scelta migliore»

Di: Antonio Caria

L’onorevole Roberto Capelli è stato eletto, all’unanimità, Segretario nazionale di Centro Democratico. I rappresentanti di tutte le regioni riuniti nel Consiglio nazionale del partito hanno accolto la proposta del Presidente Nazionale, Bruno Tabacci.

Nuorese, deputato nella scorsa legislatura del gruppo di Centro Democratico a Montecitorio, Capelli è stato in precedenza anche Assessore alla Sanità e Consigliere regionale della Sardegna.

«È la scelta migliore. Roberto Capelli ha svolto un lavoro politico tanto prezioso quanto fondamentale in questi anni per Centro Democratico sia sul piano nazionale che su quello della sua Regione – ha dichiarato Tabacci -. Il suo apporto sarà decisivo anche in questa fase delicata in cui Cd è impegnato attivamente sia nelle imminenti elezioni regionali in Abruzzo, Sardegna e Basilicata, sia nella costruzione di +Europa di cui è soggetto fondatore insieme ai radicali di Emma Bonino e a Forza Europa di Benedetto Della Vedova, specie in vista delle elezioni europee di maggio».