Uccisa dal Covid-19 a soli 7 anni: il virus le ha ingrossato il cervello

La bambina e la sua famiglia si erano ammalati e stavano trascorrendo la quarantena in casa

Di: Redazione Sardegna Live

Stroncata da Coronavirus a soli 7 anni. Aurea Morales è morta qualche giorno fa a Durham, nella Carolina del Nord negli Stati Uniti. La malattia le ha causato gravi danni neurologici: dopo aver contratto il Covid il suo cervello ha iniziato a gonfiarsi e la piccola è prima andata in coma e poi deceduta nonostante i tentativi dei medici di salvarla.

La bambina e tutta la sua famiglia si erano ammalati, in forma lieve, e stavano trascorrendo la quarantena in casa, ma dopo qualche giorno le condizioni della bimba si sono aggravate ed è stato necessario il ricovero in ospedale. Il coronavirus può attaccare diversi organi, oltre ai polmoni, e nel caso di Aurea il virus ha colpito il cervello, come spiega la pagina GoFoundMe creata per aiutare la famiglia della bimba.

La Carolina del Nord ha visto quasi 31.000 infezioni da coronavirus e oltre 900 morti.