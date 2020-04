Allarme a Parigi: tracce di Covid-19 nell'acqua

La sindaca Hidalgo blocca l’uso della rete idrica non potabile

Di: Redazione Sardegna Live

Minuscole tracce di Covid-19 sono state rinvenute nella rete idrica non potabile di Parigi. Una notizia che ha suscitato una grande preoccupazione fra i cittadini sebbene l’acqua che sgorga dai rubinetti delle case dipenda da un’altra rete "completamente indipendente, non presenti alcuna traccia del virus Covid e possa essere consumata senza alcun rischio", come confermato dalla sindaca Anna Hidalgo.

A fornire i risultati dell'analisi è il laboratorio della gestione municipale Eau de Paris che spiega di aver riscontrato in 24 ore "la presenza di tracce del virus su 4 dei 27 punti di campionamento testati". Come misura di contrasto, la sindaca ha immediatamente sospeso l’uso della rete d’acqua non potabile e i tecnici hanno alzato i livelli dei controlli. Un allarme che la capitale francese trasferisce ora all’Europa.