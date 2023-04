Francia: calciatrice va in ritiro e porta la piccola di nove mesi

La francese Majri ha portato la figlia di 9 mesi nel ritiro delle Bleues, ma no, non si tratta di un piccolo prodigio del calcio

Di: Arianna Zedda

La francese Majri ha portato la figlia di 9 mesi nel ritiro delle Bleues: no, non si tratta di un piccolo prodigio del calcio. Meryem è la figlia di Amel Majri, giocatrice dell'Olympique Lione appena convocata dal ct delle transalpine Hervé Renard.

Amel si è unita al ritiro di Clairefontaine con l'obiettivo di riprendersi il posto da titolare dopo 18 mesi, ma senza allontanarsi dalla sua piccola e il neo-allenatore ha deciso di supportare la scelta della sportiva. Dietro, nello spogliatoio, è stata allestita la nursery.

"E' indispensabile creare delle strutture per le giocatrici che hanno dei bambini piccoli. Amel - ha dichiarato il ct - ha una bambina di nove mesi ed è difficile lasciare a casa il proprio neonato, anche se lo si fa per lavoro. La Francia è un po' in ritardo. Dobbiamo arrivare ad avere delle strutture organizzate con una nursery aiuterà al funzionamento del gruppo. E' di una importanza capitale. Dobbiamo puntare a fare quanto già fanno negli Usa. Un giorno forse avremo quattro o cinque bambini in ritiro".