“Sono io Maddie McCann”. Giovane di 21 anni lancia l’appello sui social

Sostiene di essere la bimba scomparsa nel 2007 e chiede di fare un test del Dna

Di: Redazione Sardegna Live

“Penso di essere Maddie McCann, aiutatemi”. È l’appello lanciato su Instagram da Julia, una ragazza di 21 anni che vive in Polonia e che ha creato un profilo apposito per richiamare l’attenzione. La giovane sostiene di essere la bambina britannica scomparsa in Portogallo nel 2007.

“Voglio fare un test del Dna. Gli investigatori della polizia del Regno Unito e della Polonia cercano di ignorarmi” scrive ancora. Quindi una serie di foto di lei da bambina e Maddie. Non solo, fa notare la macchiolina nell’occhio destro, proprio come quella della bambina scomparsa quindici anni fa. A proposito dell’età, sostiene che quella riportata nei suoi documenti (21 anni) è falsa. Ad oggi, infatti, Maddie avrebbe 19 anni.

“Ho bisogno di parlare con Kate e Gerry McCann” scrive ancora la giovane che ha aperto il profilo su Instagram e che in pochi giorni ha attirato migliaia di follower. Anche un video pubblicato su Tik Tok è diventato virale. D’altronde la vicenda di Maddie ha monopolizzato le cronache per molti anni. Secondo gli inquirenti, invece, il caso è chiuso anche se il corpo non è mai stato trovato: la bambina sarebbe stata rapita e poi uccisa da Christian Brueckner, già in carcere per altri reati quando fu dato l’annuncio.