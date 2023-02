Piqué a passeggio con Clara: lei si schianta contro un cartellone

Gerard Piqué e Clara Chia Martì trovati per la prima volta a passeggio insieme

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo 12 mesi di relazione, Gerard Piqué vive la sua storia d'amore con la giovane studentessa Clara Chia Martì alla luce del sole. Separato da Shakira, sua compagna degli ultimi 12 anni, in controtendenza rispetto le voci su un rapporto non così solido, la nuova coppia continua a vivere il loro amore spesso classificato come una storiella. Sono andati oltre e hanno affrontato insieme anche l’onda di odio riversata su di loro dalla cantante.

Piqué continua a vivere la sua quotidianità con colei che da Shakira è stata definita, in maniera dispregiativa come un Casio, una Twingo o qualsiasi altro oggetto denigrato. L'ex calciatore del Barcellona e della nazionale spagnola si tiene ben stretta la sua nuova compagna. Lui è sempre stato abituato ad essere in prima pagina. Lei no. Questa giovane ragazza si è ritrovata travolta, da un giorno all’altro, da una vicenda di enorme rilevanza mondiale, col suo nome divulgato in tutto il mondo.

I due ieri, incontrati dalla stampa spagnola per la prima volta a Barcellona, si sono lasciati riprendere mentre camminavano mano nella mano, non mostrando segni di insofferenza ma anzi sforzandosi di sorridere. La coppia ha reagito con una risata alla domanda sull'attacco d'ansia che Clara Chia avrebbe avuto solo pochi giorni fa. "Un attacco d'ansia? Avere un attacco d'ansia è complicato. Per favore, davvero", ha detto Piqué a favore di telecamera.

La coppia ha provato ad accelerare il passo per distaccarsi dall’accanimento della troupe, con Piqué avanti e Clara dietro che provava a nascondere il viso alla telecamera. Ma così facendo, mentre giravano l’angolo della strada, la ragazza è andata a sbattere contro un cartellone pubblicitario, con un rumore metallico impossibile da non percepire.

La botta non ha fermato la camminata veloce della coppia, anzi. Piqué non è riuscito a trattenere le risate per il colpo preso dalla sua compagna, visibilmente uscita senza lesioni dallo scontro.