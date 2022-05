Forfait della regina Elisabetta per il Queen’s Speech. Non accadeva dal 1963

Lo leggerà l’erede al trono Carlo. La regina ha rinunciato “con riluttanza”

Di: Redazione Sardegna Live

La regina Elisabetta non sarà a Westminster, e non accadeva dal 1963, per leggere il Queen's Speech. Buckingham Palace precisa che la decisione è stata presa su raccomandazione dei medici per ragioni precauzionali. Raccomandazione che Sua Maestà ha accolto "con riluttanza". Infatti, nonostante la sovrana abbia raggiunto i 96 anni, non sembra dare cedimenti volontari rispetto i suoi impegni da regnante. Non è il primo appuntamento che, per ragioni di salute, la regina è costretta a rinunciare.

A sostituirla Carlo, erede al trono britannico. Sarà lui quindi a occuparsi della lettura del Queen's Speech, ossia il programma del governo britannico che viene letto in occasione dell'inaugurazione a Camere riunite della nuova sessione parlamentare.

La decisione è stata resa pubblica, con nota ufficiale, solo alla vigilia “La Regina – si legge – continua a sperimentare problemi episodici di mobilità e, dopo essersi consultata con i suoi medici, ha deciso con riluttanza di non partecipare allo State Opening. Su richiesta di Sua Maestà, e con l’accordo delle autorità preposte (Parlamento e Governo), Il Principe di Galles leggerà il Queen’s Speech in sua vece, con il Duca di Cambridge (William) pure presente”