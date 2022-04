“Non andiamo via da Odessa perché serviamo qui”, la coppia di veterinari Vet Crew tiene duro

In questo momento molto difficile per l’Ucraina, Leonid e Valentina stanno aiutando un sacco di animali in difficoltà che necessitano di cibo, medicinali e coccole

Di: Alessandra Leo

Amore e rispetto per gli animali sono i principi cardine della vita di Leonid e Valentina Stoynov, una coppia di giovani veterinari ucraini esperti di esotici che vivono nella bellissima Odessa, in Ucraina, dove in questo periodo si sta purtroppo consumando una guerra violenta e ingiusta.

Nonostante il momento difficile, i due ragazzi non hanno mai smesso di occuparsi degli animali con il sorriso sulle labbra, con tanto ottimismo, amore e passione per il proprio lavoro.

Anzi, con la guerra il carico di attività è decisamente aumentato, visto che oltre ad occuparsi dei propri animaletti domestici e seguire tanti rifugi, canili, gattili e animali esotici, devono cercare di procurare loro cibo e medicinali, momentaneamente molto difficili da reperire. Inoltre hanno temporaneamente preso in affido gli animaletti di persone che hanno lasciato l’Ucraina o che in questo momento sono al fronte.

Ogni mattina si svegliano prestissimo per recuperare cibo fresco e secco per tantissimi tipi di animali, si recano personalmente nei rifugi dove, come si può vedere nelle loro storie su Instagram, sono accolti da tanti musetti felici e codine che si muovono velocissime.

Poi tornano a casa dove li aspettano tanti altri animali, tra cui Bonnita, la loro cagnolona affettuosissima e dolcissima, e Tosya, una giovane splendida scimmietta che hanno da qualche anno, che riempie le giornate di Leonid e di Valentina, ma anche dei migliaia di followers che li seguono sui social, soprattutto Instagram e Tik Tok.

Quando l’hanno preso, Tosya aveva qualche problemino di salute che hanno curato alla perfezione, e ora è diventato una star del web, soprattutto grazie ai video in cui mangia assieme a Valentina fissandola con amore. Tantissime persone si sono affezionate così tanto a Tosya che i loro profili, già seguitissimi in precedenza, sono diventati da veri e propri influencer.

Valentina e Leonid pubblicano quotidianamente su Instagram le storie sulle loro attività e sugli animaletti che accudiscono, tenendo sempre aggiornati gli utenti, che in questo periodo sono molto preoccupati, sia per la situazione generale, sia perché Tosya non è stato benissimo ultimamente a causa dell’agitazione per le esplosioni. Valentina ci ha assicurato che il peggio è passato e che ora l’adorabile scimmietta stia molto meglio e che abbia ripreso a mangiare e a giocare.

I followers chiedono continuamente loro perché non vadano via e i 2 veterinari hanno più volte espresso la loro irremovibile volontà di restare a Odessa "perché noi serviamo qui, il nostro lavoro e le nostre passioni sono qui”. Una scelta molto coraggiosa e da persone di cuore, ma che fa preoccupare tantissimo gli utenti, me compresa, che sono una loro fan da qualche anno.

Per aiutare Leonid e Valentina a continuare a svolgere al meglio il proprio lavoro, si possono mandare loro delle donazioni attraverso il link https://sites.google.com/view/vetcrew

Le donazioni serviranno a reperire più cibo e medicinali possibili, aiutando i 2 ragazzi a salvare tanti animali in difficoltà.