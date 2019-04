"Sainte Marie, Mère de Dieu", Notre Dame brucia e i parigini pregano in ginocchio davanti al disastro

Il toccante video ha fatto il giro del mondo

Di: Redazione Sardegna Live

Mentre la cattedrale di Notre Dame bruciava migliaia di parigini, impotenti e attoniti davanti al terribile spettacolo, si sono radunati per pregare. Il video dei fedeli in ginocchio che intonano l'Ave Maria in francese ha fatto il giro del mondo (vedi in copertina).