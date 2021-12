Il gatto Terry scalda l’anima dei presenti al funerale del suo padroncino

Non è certo la prima volta che gli animali dimostrano di provare un amore senza limiti per il proprio amico umano, ma storie come questa meritano di essere raccontate sempre

Di: Sabrina Cau

Terry è rimasto rannicchiato sulla bara del suo padroncino per tutta la durata del rito funebre. Una commovente storia che arriva dalla Filippine, JM Binos muore a soli 19 anni a causa di una pancreatite e il suo cucciolo di gatto domestico non ha voluto separarsi da lui.

Prima si è accovacciato sopra la bara, poi accanto alle foto riposte su un tavolo, ma nemmeno per un istante lo ha lasciato solo, se non dopo la sepoltura. Terry ha salutato così il suo amico umano amante degli animali, aveva accolto a casa15 cani e 10 gatti. Adesso di tutti loro, compreso Terry, si prenderà cura la sua famiglia.

Molto spesso non ci si rende conto del rapporto d’amore speciale che ci lega ai nostri cuccioli. La storia di Terry dimostra, ancora una volta, quanto gli animali siano esseri speciali che amano senza compromessi e soprattutto, quanto sia difficile anche per loro affrontare la separazione e il distacco.