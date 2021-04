Violenza sessuale su minore: 45enne di Ozieri in manette in Cambogia

Fermato assieme a un altro italiano ricercato a Phnom Penh

Di: Redazione Sardegna Live

Due latitanti italiani latitanti, con pene passate in giudicato per violenza sessuale su minore e una serie di reati finanziari, sono stati arrestati il 13 aprile in Cambogia al termine di un'operazione coordinata tra le autorità giudiziarie italiane, quelle locali l'Interpol.

Antonello Marras, 45enne di Ozieri, e Christian Casagrande, 45enne di Pordenone, sono stati catturati a Phnom Penh dopo che Marras era stato attirato all'ufficio immigrazione locale con una scusa. Sono stati condannati rispettivamente per violenza sessuale su minore e reati finanziari.

Nello specifico, Marras è stato condannato nel 2020 dalla Corte di appello di Milano a una pena di otto anni e otto mesi per violenza sessuale su minore, mentre Casagrande, deve scontare una pena residua di 13 anni per una reati come concorso in estorsione aggravata e falsificazione di carte di credito. Presto l'estradizione dei due in Italia.