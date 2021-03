Francia, domani a Parigi terzo lockdown: fuga in massa verso le seconde case

Domani la capitale entrerà in lockdown. Dopo l'annuncio del premier Jean Castex nella serata di ieri boom di prenotazioni di biglietti verso le zone "non rosse"

Di: Giammaria Lavena

Da domani a Parigi sarà lockdown per la terza volta. I cittadini della capitale, alla vigilia della chiusura, si stanno trasferendo in massa verso le seconde case, nelle regioni non rosse. Passata la mezzanotte infatti, per un mese, dalle tre zone rosse, compresa l'Ile-de-France, non ci si potrà spostare verso il resto della Francia.

Quando ieri sera il primo ministro Jean Castex ha annunciato la chiusura dell'Ile-de-France, era già quasi impossibile prenotare un biglietto di treno sul sito delle ferrovie SNCF in direzione del paese basco francese (costa occidentale) o della Bretagna, a meno che non si acquistassero biglietti per la prima classe a tariffe esorbitanti.

L'azienda ha riferito di aver ricevuto circa il doppio delle prenotazioni (73.000 viaggi venduti) rispetto al giorno precedente. Le destinazioni maggiormente 'bersagliate' sono state Bordeaux, Lione, Marsiglia, Rennes e Nantes. Prezzi per i voli in Corsica alle stelle: fino ad oltre 600 euro, oltre il triplo del livello normale.