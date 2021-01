Covid. Caos in Portogallo: sistema sanitario quasi al collasso

I posti Covid nelle terapie intensive del Paese sono quasi al limite. Nuovo record di contagi e decessi nelle ultime 24 ore

Di: Giammaria Lavena

E' piena emergenza sanitaria in Portogallo: gli ospedali nel Paese sono a un passo dal collasso, come mostrano i dati delle unità di terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati i record di contagi e decessi.

Il numero massimo di pazienti Covid che può essere ospitato nei reparti di terapia intensiva delle strutture ospedaliere portoghesi è, secondo i dati del ministero della Salute riportati dal Guardian, di 672.

Al momento sono 638 le persone in rianimazione e secondo l'associazione portoghese degli amministratori ospedalieri il numero dei ricoveri potrebbe aumentare notevolmente nei prossimi giorni.

Il Paese, tra l'altro, registrava prima della pandemia il numero più basso di letti in terapia intensiva ogni 100mila abitanti in Europa. Oggi, appena rientrato in lockdown, ha registrato quasi 11mila nuovi contagi e 166 decessi. In totale i contagiati registrati sono oltre mezzo milione (su 10 milioni di abitanti) e le vittime 8.709.