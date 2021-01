Covid, Usini e Nule lottano contro il virus: chiusa la scuola primaria

Aumento dei positivi (come riferisce il sindaco Antonio Brundu di Usini), mentre il primo cittadino Antonio Giuseppe Mellino (Nule), dispone l’ordinanza di sospensione della didattica in presenza fino al 17 gennaio

Di: Alessandro Congia

Usini e Nule, ancora in lotta contro il virus. In particolare, nel primo Comune, guidato da Antonio Brundu, salgono i positivi al Coronavirus (11 ad oggi), mentre a Nule Antonio Giuseppe Mellino ha firmato un'apposita ordinanza sindacale che di fatto dispone la sospensione della didattica in presenza per la scuola primaria.

“Carissimi concittadini e concittadine – scrive sui social il sindaco Bandino, a Usini - la comunicazione istituzionale della Domenica si apre purtroppo con notizie meno positive rispetto agli ultimi dati comunicati la settimana scorsa. Proseguo con l’aggiornamento numerico, per quanto ancora possa servire, considerata ormai la generalizzazione diffusa di questo fenomeno Covid-19 che, ormai, sta facendo parte integrante delle nostre vite. Ad oggi, Usini registra 11 positivi (+ 6 rispetto a domenica 3 Gennaio 2021) e 102 guariti (+ 3 rispetto al 03.01.2021). In questa settimana, dunque, abbiamo registrato in realtà 9 nuove positività, abbastanza circoscritte e calmierate da 3 guarigioni che contribuiscono a mantenerci su numeri bassi. Questo però, come dicevo nelle settimane scorse, prova il fatto che niente è ancora finito e che è necessario mantenere alta l’attenzione”.

Nule

“Di concerto con il dirigente scolastico – scrive invece il sindaco Mellino, a Nule - si è ritenuto opportuno sospendere le attività didattiche in presenza per quanto riguarda la scuola primaria (elementare), didattica che proseguirà a distanza almeno fino al 17 gennaio 2021. Certe decisioni non vengono mai prese a cuor leggero e senza un' adeguata valutazione pertanto si invita tutta la popolazione ed in particolar modo quella in età scolastica ad osservare comportamenti corretti atti a scongiurare ulteriori contagi. Vi si chiede un ulteriore sforzo limitando il più possibile i contatti interpersonali. La chiusura della scuola non deve essere infatti occasione di frequentazioni che possono veicolare il virus in maniera significativa e pericolosa”.