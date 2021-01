Covid, migliora la situazione ad Assemini: guarite 30 persone

Ora i positivi sono 118. La sindaca: "Forza, non abbassiamo la guardia"

Di: Redazione Sardegna Live

Ad Assemini il 2021 inizia con delle buone notizie sul fronte dei contagi Covid-19.

È la sindaca Sabrina Licheri ad annunciare la guarigione di 30 persone. “Il 28 dicembre – ha spiegato la prima cittadina - registravamo 148 persone positive al virus. Oggi il totale è pari a 118. Forza, non abbassiamo la guardia”.

E oggi, nel giorno dell’Epifania, la sindaca auguro “a tutti i bambini e non solo, una bella festa”, ricordando, con un video pubblicato su Facebook, i momenti di spensieratezza vissuti dalla comunità, quando in questa giornata ci si ritrovava per regalare tanti sorrisi ai più piccoli.