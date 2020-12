Fine di un incubo, ritrovato ad Assemini il 25enne scomparso Federico Carboni

La gioia di Bonny dell'associazione di volontariato "Gli Angeli di Roberto" e dell'avvocato cagliaritano, Gianfranco Piscitelli

Di: Alessandro Congia

"Federico Carboni è stato ritrovato ad Assemini. Grazie a tutti, siete stati meravigliosi tutti come sempre. Il ragazzo è un po' confuso ma in buone condizioni".

Lo scrive, annunciando il ritrovamento del 25enne Federico Carboni, (di cui si erano perse le tracce da stamattina), l'avvocato cagliaritano Gianfranco Piscitelli.

In lacrime, per la gioia, anche Maria Bonaria Carboni, per tutti Bonny, instancabile volontaria dell'associazione "Gli Angeli di Roberto", che per prima, come parente del ragazzo, aveva lanciato l'allarme questa mattina dopo la paura dei familiari del giovane (quì potete leggere il servizio completo https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/62398/sos-per-federico-carboni-l-appello-disperato-dei-familiari-aiutiateci-a-ritrovarlo). Fine di un incubo, il ragazzo è stato accompagnato in ospedale per essere visitato.