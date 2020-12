Sos per Federico Carboni, l’appello disperato dei familiari: “Aiutiateci a ritrovarlo”

Sui social, un post di Bonny, degli “Angeli di Roberto”, forze dell’ordine già al corrente della scomparsa, lo cercano in città

Di: Redazione Sardegna Live

“Poche domande, più condivisioni, per favore, quì una famiglia è sconvolta, temiamo per la sua vita, la cosa è abbastanza seria per favore aiutateci. Condividiamo, è mio cognato, fratello di Valentino, per favore, si chiama Federico, è scomparso stamattina, ha seri problemi psichiatrici, chiunque lo veda chiami al numero 3488004146 oppure subito il 112 o 113, ha 25 anni avvicinatevi chiamandolo per nome, non è cattivo ma molto confuso. Al momento della scomparsa indossava una canadese grigia scarpe nere e tre stelle nel collo con tatuaggi”.

Lo scrive, in un post su Fb, Maria Bonaria Carboni, per tutti Bonny dell'associazione di volontariato gli “Angeli di Roberto”, la storica volontaria sempre in prima linea per aiutare chi è in difficoltà. Ecco l’appello lanciato per ritrovare Federico Carboni.

(Foto e info tratte da Fb)