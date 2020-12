“E’ Natale”: il singolo di Dario Deriu cantato da Morgana Brais

Di: Redazione Sardegna Live

È uscito il nuovo singolo “E’ Natale”, scritto, arrangiato e musicato da Dario Deriu, il leader dei “Gentiles”. Un brano affidato alla giovane cantante Morgana Brais, che tanti ricorderanno per la sua partecipazione come concorrente al talent-show “Io canto”, condotto da Gerry Scotti su Canale 5.

Abbiamo chiesto a Dario di parlarci del brano e di presentarlo a tutti noi.

Quest’anno il Natale, a causa della pandemia, sarà sicuramente molto diverso rispetto agli altri: è il motivo per il quale hai scritto questa canzone?

“Questo Natale è vero, sarà un Natale diverso e molto, moltissimo intimo. Per carattere cerco sempre di guardare il lato positivo di una brutta situazione e penso che questo periodo ci consenta proprio di riscoprire e di valorizzare ancora di più gli effetti e gli affetti familiari. In questo caso non ho assolutamente preso ispirazione dal periodo per cercare di non cadere nel banale, ma ho solo seguito la grandissima passione e il mio amore nei confronti di questa festività. Il Natale fin da bambino l’ho sempre visto come un momento emozionante e magico e oggi, a 30 anni, non è cambiato assolutamente nulla, anzi l’emozione è ancora più grande.”

Dario,qual è il messaggio che vuoi trasmettere attraverso questa canzone?

“Il messaggio è racchiuso nelle semplici parole che volutamente ho utilizzato, il momento magico del Natale deve farci riflettere, deve ‘annientare il rumore’, cioè deve farci mettere da parte l’orgoglio, deve ammorbidire i più duri, deve attenuare i malumori, dev’essere la scusa di: riproviamoci, mettiamoci una pietra sopra. ‘Gettiamo via le armi” pensiamo solo a vivere questa magia”.

Hai scelto di affidare “E’ Natale” a Morgana Brais, quali sue caratteristiche ti hanno rapito?

“L’ambasciatrice di È Natale ho voluto fosse Morgana perché credo vivamente nel suo talento, ha una voce che penetra, arriva dritta all’anima. Seguivo Morgana già dalla trasmissione di Io Canto e credo si sia meritata quel percorso che l’ha vista duettare con Laura Pausini e andare avanti nelle puntate della trasmissione.

Ho avuto un’altra fortuna, quella di conoscere Marco Falqui ormai un amico, grandissima persona e stupendo professionista, che crede in quello che faccio e cattura il tutto con la sua macchina fotografica e la sua videocamera. E’ lui che realizza i video delle mie produzioni oltre a essere l’8° Gentiles (perché cura l’immagine della Formazione e ha realizzato il video del nostro ultimo singolo Sono Quello Che Dico)”.

Da musicista, cosa significa non potersi esibire sui palchi?

“Questa è una domanda difficile, perché difficile è spiegare cosa si prova. Al di là del fattore economico, chi tiene vivo l’artista è il palcoscenico, il pubblico, l’adrenalina che si prova: insomma è quasi come che manchi l’ossigeno.”

Invita tutti ad ascoltare “E’ Natale”

Ascoltate e guardate il video: fa bene all’anima e credo che possa aiutare ad affrontare le difficoltà, che se affrontate nella maniera giusta…il finale sarà: lo scoprirete nel video. 

Infine, permettetemi di ringraziare la protagonista del video, Martina Fumu, e i coristi Degortes Antonio, Barra Nicola, Fodde Emma, Fresi Paolo, Palazzo Daniele, Meloni Giulia, Santocchini Marta, Santocchini Anita, Marco Deriu, Juliette Gelsomino e Raimondo Fiori.”