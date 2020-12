Rosaria e Maurizio, due vite spezzate nel terribile scontro frontale sulla Provinciale 25

Il sindaco Giovanni Santo Porcu: “Un dolore immenso per questa tragedia che ha sconvolto un’intera comunità”

Di: Alessandro Congia

La 71enne Rosaria Guiso, di Nuoro (a bordo di un fuoristrada) e il 22enne Maurizio Usai, (nella foto in alto, alla guida di una Golf), sono loro le due vittime che ieri, nel tardo pomeriggio, hanno perso la vita nel drammatico e terribile scontro frontale sulla Provinciale 25, alle porte di Galtellì.

Nel servizio di ieri https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/58876/grave-incidente-fra-galtelli-e-sologo-morto-automobilista la cronaca di un incidente di cui ancora non sono ben chiare le dinamiche, alcune le ipotesi vagliate dai Carabinieri di Nuoro e Siniscola, intervenuti per competenza territoriale: forse un'invasione di corsia, provocata da un sorpasso finito male, ma sono soltanto ipotesi per le quali potrebbe essere decisiva anche la testimonianza del camionista rimasto illeso, ribaltatosi di fianco alla corsia probabilmente per evitare l’impatto tra i due veicoli delle due vittime.

Il dolore a Galtellì

“La morte di Maurizio ci lascia increduli carichi di sconforto. Il mio primo pensiero e preghiera è per lui, per l’interruzione così violenta del suo progetto di vita; poi per la sua mamma, per il grande sforzo che dovrà fare per sopravvivere alla morte di un figlio, perché di sopravvivenza si tratta; poi per i fratelli e sorella, i parenti, e per tutti noi, che meno vicini siamo comunque partecipi a questa immensa tragedia e ci stringiamo con un grande abbraccio a loro dolore, perché la morte di un giovane colpisce tutta la comunità. Ognuno di noi oggi viene toccato nell’affetto, nel senso di impotenza, nel dolore e ci spinge a riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita, perché una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. Ciao Maurizio”.

Sono le parole del sindaco di Galtellì, Giovanni Santo Porcu, che si unisce al dolore dei familiari del giovanissimo 22enne, Maurizio Usai, (che ieri pomeriggio rientrava dal lavoro, da Buddusò), morto successivamente al San Francesco di Nuoro per le gravissime ferite riportate nell’impatto.