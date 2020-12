Grave incidente fra Galtellì e Sologo. Due vittime: un giovane e un'anziana

Un tir e due auto coinvolti nel drammatico schianto

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incidente stradale nel pomeriggio sulla Strada provinciale 25 fra Galtellì e il bivio per Sologo. Due le vittime: un'anziana nuorese e un giovane di Galtellì.

Erano circa le 16,40 quando un articolato, per cause in corso di accertamento, è andato in collisione con una autovettura che nella successiva carambola ha coinvolto un altro automezzo che proveniva in senso contrario.

Il violento impatto ha provocato il decesso sul colpo del conducente della vettura che è stata coinvolta nello scontro frontale. Il personale del 118 ha tentato inviano di rianimare il conducente della seconda auto coinvolta.

Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco da Nuoro e Siniscola, due pattuglie dei Carabinieri, un'ambulanza medicalizzata e l'elisoccorso 118.