Sos per i cani in mezzo all’acqua, l’appello dal rifugio “Gli amici di Susy”

Ecco la situazione nella struttura che ospita gli amici a 4 zampe

Di: Alessandro Congia

“Per tutti coloro che hanno chiesto notizie del nostro rifugio Gli amici di Susy, la situazione è quella che vedete nelle foto, cioè drammatica. Ieri abbiamo vissuto veri momenti di panico. Abbiamo bisogno di tutto, in primis mani che diano una mano per migliorare la situazione attuale. La bomba d'acqua che ci ha colpiti ieri e l'altro ieri è stata violentissima, a stento siamo riuscite ad arrivare in rifugio. Abbiamo bisogno di volontari che ci aiutino a far defluire l'acqua, abbiamo bisogno di acquistare ghiaino da spargere in tutti i recinti, almeno quelli più disastrati. Abbiamo inoltre urgente bisogno di coperte, non ne abbiamo più neppure una. Per chi volesse darci una mano ci può contattare qui sulla pagina fb o ai numeri: 3342580675 – 3460252264”.

E’ l’appello pubblicato dai volontari del rifugio, dopo il violentissimo temporale abbattutosi ieri nella zona di Villacidro: questa è la pagina dei volontari https://www.facebook.com/Rifugio-Gli-Amici-di-Susy-261612533864411

Volontari sempre in prima linea

Perché questo nome? Susy è stata la prima cagnetta che è entrata nella mia casa ed è entrata a far parte della mia vita come uno dei membri più importanti della famiglia. Era una dolcissima pinscherina che ha riempito di gioia molte delle mie giornate. Grazie a lei è nato il mio immenso amore per i pelosetti. Insieme abbiamo accolto tanti cagnetti abbandonati. Quando in casa entrava un nuovo cucciolo, lei se ne prendeva cura come se fosse stato il suo. Tutti erano suoi amici. Susy ormai non c’è più e ha lasciato un grande vuoto che nessun altro cane riuscirà mai a colmare. Noi non la dimenticheremo mai, e non dimenticheremo mai la sua grande bontà.

Il rifugio “Gli amici di Susy” si trova nelle campagne di Villacidro. E’ nato per accogliere i cani randagi, abbandonati, i cani di nessuno. Attualmente sono ospiti una ottantina di cani. Sono quasi tutti meticci, bellissimi e molto affettuosi. Alcuni fra loro sono nati in rifugio e quasi certamente li moriranno. Sono cani ormai adulti con varie patologie e per loro cerchiamo almeno un’adozione a distanza che gli permetta di vivere in modo dignitoso tutto il tempo che gli rimane. Poi ci sono sempre i nuovi arrivi per i quali si spera che il rifugio sia solo una fase di transizione della loro vita, lontano dai pericoli della strada, in attesa di nuova adozione. In tutti questi anni tantissimi sono i cani che sono stati ospiti e poi hanno trovato la loro adozione definitiva. Questo d’altronde è lo scopo della nostra Associazione. Alessandra Cogotti è responsabile del rifugio “Gli amici di Susy” e presidente Associazione “Ombre a 4 zampe”onlus.