Gavino Mariotti è il nuovo rettore dell'Università di Sassari

E' stato eletto al secondo turno di votazioni, con 366 voti

Di: Giammaria Lavena

Gavino Mariotti è il nuovo rettore dell'Università di Sassari. Ordinario di Geografia economica ed ex direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche, Mariotti è stato eletto con 366 voti, battendo la concorrenza di Gian Paolo Demuro (188), ordinario di Diritto penale ed ex direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Luca Deidda (125), ordinario di Economia Politica ed ex prorettore vicario con delega al bilancio.

Il verdetto è arrivato al secondo turno di votazioni, ma già al primo aveva sfiorato il successo, quando erano in cinque in corsa per la carica di rettore. Oltre ai tre già citati competevano infatti anche Roberto Furesi, ordinario di Economia ed Estimo rurale e delegato rettorale per il sistema bibliotecario, i musei e la divulgazione, e Plinio Innocenzi, ordinario di Scienze e tecnologia dei materiali e diversi incarichi internazionali di straordinario prestigio, che però hanno rinunciato alla candidatura al termine del primo turno.

La partecipazione al voto, avvenuto online, ha registrato numeri altissimi, tanto da fissare il quorum per essere eletti con maggioranza assoluta a 349 preferenze. Alla seconda votazione hanno partecipato il 97,39% dei docenti, l'89,13% degli studenti e l'88,49% dei dipendenti.