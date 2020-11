Covid. Monserrato: una decina di ambulanze in attesa davanti al policlinico

Proseguono le difficoltà del settore sanitario legate alla lotta contro l'emergenza Covid. Numerose ambulanze questo pomeriggio in attesa davanti al policlinico "Duilio Casula" di Monserrato

Di: Giammaria Lavena

Un altro caso di ambulanze in fila in attesa di lasciare i pazienti, dopo quelli che hanno interessato il Santissima Trinità di Cagliari e il San Francesco di Nuoro.

Stazionati davanti al policlinico "Duilio Casula" di Monserrato, questo pomeriggio erano infatti presenti in attesa nove mezzi del 118, di fronte all'ingresso del pronto soccorso.

La foto emblematica (in copertina), mette ancora in luce, come già accaduto per altri presidi ospedalieri dell'Isola, la difficoltà che sta attraversando il settore sanitario nel fronteggiare l'incalzante emergenza Covid.