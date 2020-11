Steven, 18anni e Angelica, appena 17: muoiono nella loro auto, lei era incinta

Un dramma nel dramma, la ragazza deceduta (insieme al giovanissimo fidanzato), era in stato di gravidanza: in codice rosso invece Giampietro Farci, alla guida del trattore

Di: Alessandro Congia

Un dramma nel dramma, il tragico incidente stradale di questa sera, segna due croci nella strada killer, la statale 196, nei pressi di Villasor: Steven Carbini, 18enne, (nato in Germania e residente a Cagliari), e Angelica Lucia Angulo Gomez, (originaria della Costa Rica), appena 17enne, sono morti nel tremendo impatto fatale avvenuto tra la loro auto (una Mercedes) e un trattore.

La notizia ancora più dolorosa è che la ragazza era incinta: è quanto hanno detto i Carabinieri della Compagnia di Sanluri, congiuntamente ai Vigili del Fuoco e alle ambulanze del 118 intervenuti sul posto, in quel budello di arteria diventato luogo di morte. A nulla sono valsi i tentativi di salvare la vita alle due giovanissime vittime: in queste ore i pompieri stanno ancora lavorando per estrarre dalle lamiera accartocciate il corpo del ragazzo.

Si trova invece in codice rosso il conducente del mezzo agricolo, Giampietro Farci, 64 anni, di Villasor, che – stando a quanto riportato sempre dai Carabinieri – pare sia ritrovato all’improvviso l’auto sulla sua traiettoria di marcia, a causa di un sorpasso forse troppo imprudente.

