Brotzu, la bellissima notizia: eccezionale intervento, primo trapianto di membrana amniotica per distacco della retina

Prima operazione in Sardegna come annuncia l’Azienda Ospedaliera di via Peretti

Di: Alessandro Congia

Ancora una bella notizia dal Brotzu, con un trapianto di membrana amniotica per distacco di retina con foro maculare: in altri termini, eccezionale intervento, per la prima volta in Sardegna, nella sala operatoria della S.C. Oculistica dell’Arnas G. Brotzu di Cagliari (diretta da Massimo D’Atri) è stato eseguito il trapianto di membrana Amniotica per chiusura del “foro maculare inveterato” che aveva causato il distacco della retina.

Il trapianto di membrana Amniotica viene eseguito solo in pochi centri in Italia e consiste nell’applicazione di un patch membranoso che viene fornito dalla Banca degli Occhi del Veneto: 24 ore dopo l’intervento, al controllo è stato possibile verificare, con soddisfazione del paziente e degli operatori, che la retina risulta perfettamente aderente e il foro maculare chiuso.

“Siamo davvero orgogliosi del risultato ottenuto” ha commentato il Dr. D’Atri “sia per la complessità rappresentata dall’intervento sia perché ora il paziente riferisce di vedere già le immagini più chiare”. “La pandemia è in corso ma le altre patologie, alcune molto gravi, non si fermano e nei nostri ospedali il nostro impegno è costante per dare l’assistenza necessaria ai pazienti garantendo però la massima sicurezza anche per gli operatori sanitari” ha commentato Paolo Cannas, commissario straordinario dell’Arnas G. Brotzu.