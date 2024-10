In Ogliastra parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Le dosi sono già disponibili dai medici di medicina generale e nei centri di Igiene pubblica della Asl. Sarà possibile ricevere anche il richiamo con le nuove varianti del Sars-CoV-2

Di: Redazione Sardegna Live

È iniziata in Ogliastra la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Una parte delle dosi acquistate dalla Asl Ogliastra per contrastare l’influenza stagionale è già stata distribuita ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta. Ulteriori dosi sono inoltre disponibili nei centri di vaccinazione del Servizio di Igiene Pubblica che inizieranno la somministrazione a partire dal 16 ottobre.

L’influenza è una malattia respiratoria acuta causata da virus influenzali che circolano in tutto il mondo ed è tra le poche malattie infettive che di fatto ogni individuo sperimenta più volte nel corso

della propria esistenza. Essa può essere causa di polmonite, miocardite ed encefalite, che possono portare al decesso. Pertanto, è importante attuare efficaci azioni di prevenzione, come il lavaggio delle mani e l’igiene respiratoria. La vaccinazione resta comunque la misura più efficace per prevenire la malattia e le sue complicanze.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata in particolare alle persone con più di 60 anni, alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue. È raccomandata anche ai bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi - 6 anni.

Nei centri vaccinali ogliastrini sarà possibile ricevere anche la dose di richiamo del vaccino, con le nuove varianti del Sars-CoV-2 (JN.1).

I vaccini saranno somministrati a partire dal 16 ottobre nei seguenti giorni e orari:

- il mercoledì e il venerdì a Tortolì, nella sede del Poliambulatorio, dalle ore 9:00 alle 13:00;

- il giovedì a Jerzu nel Servizio di Igiene e Sanità pubblica, dalle ore 9:00 alle 12:00;

- il venerdì a Lanusei, nei locali del servizio di Igiene e Sanità pubblica, dalle 9:00 alle 13:00.