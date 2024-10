Olbia, perde il controllo dell’auto e si ribalta: conducente finisce in pronto soccorso

L’incidente durante la serata di oggi in via Mosca

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale attorno alle ore 20:00 in via Mosca a Olbia dove una donna, per cause da stabilire, ha perso il controllo della propria auto che, urtando il marciapiede, si è ribaltata sulla carreggiata.

Intervento di una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia, che hanno estratto la donna dal veicolo per affidarla alle cure dei sanitari del 118.

Presenti sul posto anche carabinieri e due ambulanze.