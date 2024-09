Strage a Nuoro, in corso accertamento di morte cerebrale per figlio e vicino

Salirebbe così a cinque il bilancio delle vittime

Di: Redazione Sardegna Live

Per Francesco Gleboni, 10 anni, e Paolo Sanna 69, è in corso l'accertamento per morte cerebrale all'ospedale San Francesco di Nuoro. Salirebbe così a cinque il bilancio delle vittime della strage compiuta da Roberto Gleboni, l'operaio forestale padre di Francesco, che dopo aver ucciso la moglie Maria Giuseppina Massetti di 43 anni e la figlia Martina di 23, ha rivolto l'arma contro altri due suoi figli, di 14 e 10 anni, colpendo a morte anche quest'ultimo. Mentre usciva di casa nel pianerottolo l'omicida si è trovato faccia a faccia con Sanna, di 69 anni e inquilino del terzo piano. Il pensionato è stato centrato alla testa.

LA RICOSTRUZIONE - Intorno alle 7.00, Roberto Gleboni, nuorese di 52 anni, residente in via Ichnusa, operaio forestale, incensurato, per cause in corso di accertamento, ha esploso diversi colpi di arma da fuoco con una pistola calibro 7.65, legalmente detenuta. Ha ucciso la moglie, Maria Giuseppina Massetti di 43 anni, la figlia Martina di venticinquenne, e ferito altri due figli minori di 14 e 10 anni. Per quest’ultimo è in corso l’accertamento per morte cerebrale.

L’omicida, dopo aver sparato anche a un vicino di casa, Paolo Sanna, 69 anni, incontrato casualmente sul pianerottolo, ha raggiunto l’abitazione della madre Maria Esterina Riccardi, in via Gonario Pinna. Dopo averla aggredita e ferita gravemente con un colpo di pistola, si è tolto la vita con la medesima arma. Anche per il vicino Paolo Sanna è in corso l’accertamento per morte cerebrale, mentre la signora Maria Esterina e il figlio 14enne di Roberto Gleboni sarebbero fuori pericolo e si trovano ricoverati all’ospedale San Francesco.

Sulla scena del crimine sono intervenuti i Sostituti Procuratori della Repubblica Riccardo Belfiori e Sandra Piccicuto unitamente a personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri con i rispettivi Reparti specializzati per i rilievi scientifici. Le indagini dirette dalla locale Procura della Repubblica sono affidate congiuntamente a personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Non risultano pregresse segnalazioni/denunce di violenze in ambito familiare.