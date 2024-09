Spara alla moglie, ai figli e al vicino. Dolore e sgomento a Nuoro

Si aggrava il bilancio. Dichiarata la morte celebrale di uno dei figli feriti a colpi di pistola dall'operaio forestale

Di: Redazione Sardegna Live

Si aggrava il bilancio della strage familiare di questa mattina a Nuoro. Quattro i morti e tre i feriti gravi.

LE VITTIME - Dall'ospedale San Francesco, a metà mattina, è stata dichiarata la morte celebrale di uno dei figli feriti a colpi di pistola dall'operaio forestale Roberto Gleboni. Le altre vittime sono la moglie Giuseppina Massetti, 43 anni, e la figlia Martina, di 26.

LA RICOSTRUZIONE - Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la strage familiare si è svolta in due diverse abitazioni. La prima, nell'appartamento in via Gonario Pinna, dove l'operaio forestale Roberto Gleboni, dopo un dissidio familiare, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Giuseppina Massetti e la figlia Martina. Dopo gli omicidi e aver sparato agli altri due figli e a un vicino di casa, l'uomo si è recato a casa dell'anziana madre, in via Ichnusa, ferendola alla testa. Poi si è suicidato.

La moglie e la figlia maggiore sono morte sul colpo, per uno dei figli è stata dichiarata in ospedale la morte celebrale, mentre sono gravemente feriti e tutti ricoverati al San Fracesco di Nuoro, l'anziana madre, un altro figlio e il vicino di casa. Quest'ultimo, Paolo Sanna, è il più grave di tutti, in fin di vita. I medici stanno facendo di tutto per salvarlo.

I contorni della vicenda sono tutti da ricostruire.

TROVATA LA PISTOLA - È stata ritrovata la pistola usata da Roberto Gleboni per compiere la strage familiare questa mattina a Nuoro. Si tratta di una calibro 7,65, regolarmente detenuta dall'uomo, che era un appassionato di armi e possedeva il porto d'armi. La pistola era a casa dell'anziana madre, dove Gleboni si era recato, dopo aver sparato alla moglie, ai tre figli e a un vicino di casa, per sparare anche alla madre, prima di togliersi la vita.

UN VICINO DI CASA - "Roberto era una persona tranquillissima, molto disponibile. Giorni fa mi avevano rubato la macchina e lui mi voleva prestare la sua, sapendo che mi serviva". A parlare è un vicino di casa di Roberto Gleboni, l'operaio forestale che stamattina a Nuoro ha compiuto una strage familiare per poi togliersi la vita. Armando Lodi lo descrive così: una persona tranquilla e disponibile con il prossimo. Gleboni era un sindacalista della Cisl e amante degli animali. "Era un operaio forestale, guidava i mezzi - racconta Lodi - questa mattina non ho sentito niente, stava tuonando. Lui abitava al pian terreno del palazzo di via Ichnusa, era in affitto nella casa della sorella del vicino che è stato ferito. I vicini di casa hanno sentito gli spari e hanno chiamato la Polizia". Nella strada, chiusa al traffico dalle forze dell'ordine, le urla di disperazione della sorella e della madre di Giusi Massetti, uccisa dal marito. Nella casa dell'anziana madre di Gleboni, dove l'uomo poi si è tolto la vita, sono arrivati il pm di turno della Procura di Nuoro e il medico legale Roberto Demontis, giunto da Cagliari.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO