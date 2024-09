Gergei. Una piazza intitolata alla giornalista Carlotta Dessì

I genitori Orazina e Ignazio lanciano una raccolta fondi per i lavori di riqualificazione: “A luglio di un anno fa, nostra figlia ha iniziato a lottare contro quello che ha poi scoperto essere un raro tumore al midollo”

Di: Redazione Sardegna Live

Una raccolta fondi per finanziare i lavori di riqualificazione di una piazza di Gergei che verrà a Carlotta Dessì, la giornalista morta a febbraio scorso all’età di 35 anni. L’iniziativa, lanciata col supporto di amici e colleghi, ha un obiettivo finale di 55mila euro.

LE PAROLE DEI GENITORI - “Siamo Orazina e Ignazio Dessì i genitori di Carlotta, giornalista e inviata di diverse testate tv, tra le ultime Mediaset e Sky. A luglio di un anno fa, nostra figlia ha iniziato a lottare contro quello che ha poi scoperto essere un raro tumore al midollo. Carlotta per sua indole ha sempre affrontato la vita di petto e noi con lei abbiamo iniziato un percorso difficile fatto di cure e lunghe giornate, in cui non ci è mai mancato il sostegno di chi le voleva bene. Carlotta purtroppo non ce l’ha fatta, ma da questa vicinanza è nata la volontà di sostenere, in sua memoria, il progetto di riqualificazione di una piazza che verrà a lei intitolata, a Gergei, paese originario dei nonni e posto del cuore, dove Carlotta amava andare tutte le volte che tornava nella sua Sardegna. Questa piazza sarà per noi e per tutte le persone che la conoscevano e amavano un luogo di conforto, dove la sua luce continuerà a splendere”.

LE PAROLE DI CARLOTTA, L'AMORE PER LA SUA TERRA - "Luoghi, strade che sono sempre là ad aspettarti. E che percorri, felice, come una bambina. Una bambina nostalgica di volti e persone che ormai non ci sono più. E di case ormai chiuse che però conosci alla perfezione. Il mio posto del cuore, che sento addosso e di cui non mi stancherò mai".

COME AIUTARE - Nel testo della raccolta fondi sono elencate, nel dettaglio, tutte le spese necessarie alla riqualificazione della piazza. La cifra già raccolta è di oltre 11 mila euro. Si può partecipare entrando sulla pagina della stessa raccolta fondi raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/la-riqualificazione-di-piazza-carlotta-dessi-a-gergei

Nella foto in basso come sarà piazza Carlotta Dessì