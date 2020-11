Il muflone è ferito in strada, lo salvano tre cacciatori. Video

Il racconto di Marco Efisio Pisanu, con Mauro Cuccu, Carlo Casu e Silvio Giacu, che si sono adoperati chiamando la Forestalee salvando l’animale

Di: Alessandro Congia

“Roba da Cacciatori veri. Ieri con gli amici Mauro Cuccu, Carlo Casu e Silvio Giacu stavamo percorrendo la strada che porta al passo di Correboi, quando abbiamo incontrato un muflone in evidente stato confusionale. Il povero animale andava a sbattere continuamente sul guardrail. Mentre l'amico Mauro si spostava per telefonare al numero 1515 del Corpo Forestale, l'abbiamo soccorso. Speriamo che il povero Gigi (così l’abbiamo chiamato) si riprenda presto e torni al suo ambiente naturale. La caccia è anche questa, vigilare sul territorio e tutelare la natura. Viva la caccia e i Cacciatori, sempre”.

Così il bellissimo post di Marco Efisio Pisanu, in territorio di Fonni, per documentare il nobile gesto compiuto dai cacciatori sul posto, per salvare il povero muflone, ferito e disorientato sulla strada, che rischiava di essere travolto dalle auto.

Ecco il video