Sassari. Insediato il nuovo questore Mastropasqua

Subentra al collega andato in pensione

Di: Redazione Sardegna Live

Si è insediato oggi a Sassari il nuovo questore, Filiberto Mastropasqua, che subentra al collega andato in pensione, Claudio Santafilippo, dopo quattro di incarico. Mastropasqua arriva in Sardegna dopo aver ricoperto come ultimo incarico quello di direttore del servizio di Polizia stradale della direzione centrale della Polizia stradale, ferroviaria, per le comunicazioni e per reparti speciali della Polizia di Stato.

Laureato in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, il nuovo questore è entrato in Polizia nel 1985 e nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio, fino a essere promosso primo dirigente nel 2013, nominato prima alla guida del commissariato di Fiumicino, poi dei commissariati di S. Paolo, Ponte Milvio, Esposizione e Prati della questura di Roma. Nel 2019 è stato nominato dirigente del Gruppo operativo di sicurezza, nonché funzionario incaricato ad assolvere i rapporti con la Procura federale della Figc.

Nominato inoltre "match commander" nell'ambito della competizione calcistica Euro 2020. Nell'anno 2021 è stato promosso alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato e assegnato all'Ufficio centrale ispettivo del dipartimento quale ispettore generale.