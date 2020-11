Covid, 40 i positivi al virus. Antonio Brundu: “Chiedo ancora una volta la massima attenzione di tutti”

Il sindaco rinnova le raccomandazioni fondamentali ai suoi concittadini

Di: Alessandro Congia

“L'aggiornamento dei positivi nella nostra comunità sale a 40 persone. Il numero è diventato importante e questo significa che tutti dobbiamo fare la nostra parte. Tutti i pazienti stanno comunque bene, alcuni sono in attesa imminente del secondo tampone e a tutti auguriamo una pronta guarigione. Abbiamo attivato tutte le procedure necessarie per contenere il fenomeno e garantire l' isolamento mentre Ats, proprio questa mattina, mi ha comunicato che sta facendo tutto il possibile per risolvere la situazione di chi aspetta il tampone che accerti la negatività. Con tutte le difficoltà del caso in quanto, come sapete, il fenomeno non riguarda solo Usini ma tutta la Sardegna e l’Italia, motivo per cui negli ospedali si lotta e si combatte per garantire sicurezza e serenità. Chiedo la massima attenzione da parte di tutti e rinnovo cortesemente a tutti i concittadini usinesi di comunicarmi tempestivamente all'indirizzo sindaco@comunediusini.it o per via telefonica, in qualità di autorità sanitaria locale, l'esito di eventuali tamponi effettuati. Rinnovo inoltre la richiesta di auto isolamento per le persone entrate in contatto con i positivi che, per altro, hanno già provveduto ad informare i loro contatti. In presenza di dubbi o sintomi, contattare per via telefonica i medici di base. Non recatevi presso gli ambulatori per nessun motivo, per tutti noi altri: l'invito è a rispettare le regole base della mascherina e del distanziamento, oltre che la sanificazione delle mani. Chi non è stato contattato da Ats o dalle persone positive, deve stare sereno e continuare a rispettare le regole. Stiamo vivendo ancora un periodo che vede un aumento importante nelle curva dei contagi. Cerchiamo di vivere con responsabilità questi giorni, anche nelle nostre visite nei cimiteri, nelle nostre case, per far sì che presto possiamo contare su un ritorno alla normalità. La nostra serenità e tranquillità dipende solo dai nostri atteggiamenti corretti”. Il sindaco Antonio Brundu è stato abbastanza chiaro sui social, raccomandando in primis a tutti i suoi concittadini di seguire attentamente le regole anti-Covid. Inoltre, il numero dei positivi al Covid a Usini, piccolo centro nel Sassarese, ha toccato quota 40 contagiati.