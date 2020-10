Is Mirrionis, dopo il rogo alla baraccopoli, ecco cosa è rimasto. LE FOTO

Marcello Polastri: “Mi sono già attivato per capire come mai rottami come a questi non siano stati ancora rimossi”

Di: Alessandro Congia

“Non è tollerabile in una città come la nostra, apprendere che le fiamme siano state appiccate o siano divampate nella baraccopoli appiccicata al muro di cinta della Scuola Italo Stagno a Is Mirrionis”. È questo il post su Facebook di Marcello Polastri, presidente della commissione patrimonio e sicurezza del Comune di Cagliari.

“Troviamo qui, da anni, uno sterrato in condizioni da brivido e almeno 5 automobili di proprietà non identificata”. Alcune carcasse d’auto, arrugginite perché incendiate forse anni fa, non solo marciscono davanti a tutti e fungono da “cassonetto” per rifiuti buttati da anonimi. Mi sono già attivato per capire come mai rottami come a questi non siano stati ancora rimossi, pur non essendo assicurati e dunque come di “proprietà pubblica”.

Ieri sera ad andare a fuoco alcune carcasse d’auto, è stata la baraccopoli nei pressi della Scuola Italo Stagno. “ Alla mia chiamata ai Vigili del Fuoco e allo spegnimento del fuoco, seguirà una proposta per questo angolo di città dimenticato Ex zona militare, ex servitù di Stato a due passi dall’Ospedale Is Mirrionis e dalla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, da riportare al centro dell’attenzione” ha detto Polastri.

