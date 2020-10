Fiamme nella baraccopoli di Is Mirrionis

L'incendio sta divorando una roulotte accanto ad alcune auto abbandonate, nello sterrato fronte campi Cus

Di: Alessandro Congia

Fiamme nella roulotte-baraccopoli in via Is Mirrionis, fronte campi Cus, dove da tempo ci sono ancge diverse auto abbandonate.



Le fiamme stanno divorando una sorta di rifugio dove dimorano alcune persone: sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco del Comando di viale Marconi: impossibile almeno per ora stabilire le cause del rogo forse potrebbe essere di origine dolosa. Fortunatamente non ci sarebbero feriti.