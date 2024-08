Vigile del fuoco aggredito dai bodyguard di un artista al Red Valley

“Quanto accaduto è inaccettabile e non può essere giustificato” commenta il comandante provinciale dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live - foto Red Valley Festival (Facebook)

Un capo squadra dei Vigili del fuoco di Olbia è stato aggredito, ieri, nel corso dell’ultima serata del Red Valley mentre stava segnalando a un membro dello staff del rapper Diss Gacha di non sostare per motivi di sicurezza nella via di fuga.

Secondo ricostruzione degli eventi, il vigile del fuoco è stato aggredito da tre uomini della sicurezza personale dell’artista che l’hanno strattonato buttandolo a terra. Il capo squadra è stato subito soccorso dagli altri colleghi e dagli altri uomini della sicurezza del festival mentre i tre bodyguard sono stati fermati dalla polizia, identificati e denunciati per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.

Duro il commento del Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari Antonio Giordano che si è recato sul posto nell’immediato per sincerarsi delle condizioni di salute del collega: “Le donne e gli uomini dei Vigili del Fuoco oltre agli interventi di soccorso tecnico urgente sono impegnati quotidianamente anche nei servizi di istituto come le vigilanze antincendio che permettono a manifestazioni come il Red Valley di potersi svolgere in piena sicurezza – ha dichiarato – Quanto accaduto nella serata di ieri ai danni del collega è inaccettabile e non può essere giustificato. Grazie alla collaborazione con la Polizia di Stato, verranno presi tutti i provvedimenti conseguenti alle denunce presentate nell’immediato per tutelare il collega e per rispetto del lavoro di tutti i Vigili del Fuoco. Esprimo piena solidarietà al collega che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, e ringrazio a nome di tutti i Vigili del Fuoco quanti si sono attivati subito per soccorrere il collega e identificare gli aggressori. Mi auguro che episodi del genere non si riverifichino in futuro”.