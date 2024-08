Olbia, schianto pullman-auto: una donna ferita

L’incidente questo pomeriggio sulla sopraelevata sud di Olbia

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente attorno alle ore 12:45 di oggi, martedì 13 agosto, sulla sopraelevata sud di Olbia, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un autobus di linea e un'autovettura si sono scontrati frontalmente.

Ferita la conducente dell'auto, trasportata all'ospedale di Olbia dal personale del 118. Nessun ferito, invece, tra gli occupanti del pullman.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco di Olbia che hanno messo in sicurezza veicoli e area.