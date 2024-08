Porto Rotondo, avaria al motoscafo di Carlino: soccorso da Capitaneria

L’imprenditore, patron di Carpisa, rimasto in mezzo al mare

Di: Redazione Sardegna Live

Un guaio marittimo per Lello Carlino, l'imprenditore napoletano presidente di Carpisa, protagonista di una disavventura che l’ha visto in mezzo al mare per un'avaria al suo motoscafo e tratto in salvo dalla Guardia Costiera.

Carlino era partito stamane a bordo del suo Pershing di 22 metri di lunghezza, dall'isola di Ponza per raggiungere la Sardegna; a bordo oltre a lui c'erano 9 ospiti e due persone di equipaggio.

A circa 50 miglia da Porto Rotondo, destinazione finale del viaggio di trasferimento, l'imbarcazione ha avuto un guasto all'impianto di trasmissione restando in panne in mezzo al mare ed ha lanciato la richiesta di soccorso.

La Guardia Costiera di Olbia è intervenuta con una motovedetta che ha raggiunto il Pershing dell'imprenditore ed ha imbarcato lui ed i suoi ospiti trasferendoli a terra, a Golfo Aranci. Il motoscafo invece, sotto la il monitoraggio della Guardia Costiera, ha raggiunto a velocità ridotta il porto sardo.