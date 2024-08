Turisti tedeschi fermati a Olbia: in valigia avevano conchiglie e sassi

Erano stati prelevati dalla spiaggia di Porto Pozzo, a Santa Teresa Gallura

Di: Redazione Sardegna Live

Stavano per imbarcarsi da Olbia, diretti a Piombino, con un carico di conchiglie, pietre e legni di mare presi dalla spiaggia di Porto Pozzo a Santa Teresa Gallura: una famiglia di turisti tedeschi è stata fermata questa mattina nel porto Isola Bianca.

Durante le ispezioni ai passeggeri in imbarco, gli agenti della Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno trovato il bottino custodito e ben confezionato in diversi sacchi di plastica messi nel bagagliaio dell'auto. I passeggeri sono stati multati con una sanzione che va da 500 a 3mila euro, secondo la legge regionale sulle norme in materia di turismo.

Tutti i reperti marini sequestrati verranno conservati nella sede della Security di Olbia in attesa di essere ricollocati nelle spiagge da dove sono stati asportati. Quello di oggi è l'ennesimo episodio di furto di conchiglie e pietre provenienti dalle spiagge della Sardegna e ritrovate grazie all'intensificazione dei controlli nei porti e degli aeroporti dell'Isola.