Arbatax. Bambina di 10 anni cade da una barca a vela e muore

Purtroppo inutili i tentativi di rianimarla

Di: Redazione Sardegna Live

Dramma ad Arbatax: una bambina di 10 anni è annegata in mare dopo essere caduta da un’imbarcazione nel porto. Secondo una prima ricostruzione, la bimba stava seguendo una lezione di vela. Il laser sul quale si trovava si sarebbe ribaltato, facendola finire in acqua e la piccola sarebbe annegata.

Immediatamente sono scattati i soccorsi e la bambina è stata portata in banchina, dove sono stati praticati diversi tentativi di rianimazione, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso e sono arrivati Polizia, Carabinieri e Guardia Costiera.