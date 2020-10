L’addio al Carabiniere morto sulla 131, lacrime per Giuseppe Carta

L’appuntato 45enne era in forza al 9° Battaglione Sardegna a San Bartolomeo: era conosciutissimo in città e stimato dai colleghi

Di: Alessandro Congia

Cagliari piange il Carabiniere sempre sorridente e disponibile, Giuseppe Carta, 45 anni, morto ieri nel terribile schianto sullo svincolo per Paulilatino, sulla 131, a bordo dell’Alfa 146 guidata dal collega Gianluca Danza, 29enne, originario di Salerno.

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno in quel di Cagliari, dove Carta era in forza al 9° Battaglione Carabinieri Sardegna a San Bartolomeo: il tragico incidente stradale non ha lasciato purtroppo scampo al militare, morto sul colpo. In gravissime condizioni invece il suo collega di reparto, ricoverato in Rianimazione a Sassari. (Quì potete leggere il servizio di ieri https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/53520/paulilatino-schianto-mortale-sulla-131)

Il Comandante Alfredo Saviano, insieme ai tanti colleghi della Benemerita, si è stretto nel più doloroso cordoglio con i familiari di Giuseppe, conosciuto da tutti come Giuppy, che non ha mai disdegnato anche ai nuovi colleghi più giovani preziosi insegnamenti nel difficile ed impegnativo lavoro.

Carta abitatava con i suoi familiari nel quartiere La Palma, persone stimate e ben conosciute da tanti e che lo ricordano, tra le lacrime, come un uomo prima ed un Carabiniere poi, come buono, solare e disponibile con tutti. Tantissimi i messaggi sui social dei colleghi, che lo ricordano con prezioso affetto e gratitudine: in queste ore sarà comunicata la data delle celebrazione dei funerali.