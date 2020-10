Paulilatino. Schianto mortale sulla 131

C'è anche un ferito in gravi condizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente mortale lungo la SS 131, all'altezza del bivio di Paulilatino. La vittima è un uomo che viaggiava a bordo di un’Alfa Romeo finita sotto un tir. Ferito in modo molto grave l’autista dell’auto, che è stato trasportato in ospedale a Sassari in elisoccorso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in direzione Cagliari. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e gli uomini dell’Anas.

Il traffico ha subito rallentamenti ma la SS 131 è regolarmente aperta.