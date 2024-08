È ripartito l’incendio tra Luras e Calangianus

Sul posto un canadair. Mezzi aerei in volo anche a Bono e Alà dei Sardi

Di: Redazione Sardegna Live

Non c’è pace neanche oggi per la Sardegna, con diversi incendi da nord a sud. Situazione da monitorare attentamente in Gallura: è ripartito, infatti, l’incendio tra Luras e Calangianus, in località Riu lu Fungone, che nella giornata di ieri ha minacciato alcune case.

Ora sul posto sta intervenendo un Canadair, oltre a diverse squadre a terra. Mezzi aerei in volo per spegnere anche dei roghi scoppiati a Bono e Alà dei Sardi.