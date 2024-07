La magia di Fonni, il 2 e 3 agosto Identidades e Festival del folklore

Fonni terra di tradizioni e cultura: maschere etniche e associazioni folkloristiche da tutto il mondo per un weekend di spettacolo e intrattenimento

Di: Redazione Sardegna Live

Fonni terra di tradizioni e cultura. Il paese più alto dell'Isola, nel weekend del 2 e 3 agosto, accoglierà nei suoi vicoli e nelle sue piazze le più belle espressioni del folklore mondiale con le ormai celebri manifestazioni Identidades (7^ edizione) e Festival Internazionale del Folklore (12^ edizione), proposte rispettivamente dalle associazioni culturali "Urthos e Buttudos" e "Brathallos".

Si parte venerdì 2 agosto con l'apertura del Museo della Cultura Pastorale, "Identidades... alla scoperta di Fonni", tour guidato a Fonni alla scoperta dei murales e della Basilica dei Martini" organizzato dal "Centro escursioni Andelas" (info: Serena 3890819161). Attesa anche per la presentazione dei libri "Il Carnevale di Fonni: Su Ceomo, Sas Mascheras Limpias, Urthos e Buttudos" di Michelino Carta e "Chentannos. Testimonianze e immagini di longevità dalla Provincia di Nuoro" di Laura Mele presso i locali della "Poa".

Sabato 3 agosto sarà ancora possibile visitare il Museo della Cultura Pastorale e prendere parte al tour guidato di Fonni. Alle ore 16:30, inoltre, prenderà il via la Grande Sfilata delle Maschere Tradizionali di Identidades con Urthos e Buttudos e Sas Mascheras Limpias di Fonni, Jelsi - Orsi Volanti, Maschere Veneziane CivitaMask, Merano Gruppo Alfagor - Krampus, Orani - Su Bundu, Ottana - Merdules Bezzos, Mamoiada - Mamuthones e Issohadores Atzeni Beccoi, Samugheo - Mamutzones Antigos, Gavoi - Sos Tumbarinos, Ula Tirso - Urtzu e Sos Bardianos, Sorgono - Is Arestes e S'Urtzu Pretistu, Guspini - Cambas de Linna, Oristano - Tamburini e Trombettieri, Teti - Su Sennoreddu e S'Iscusorzu, Lodine - Su Harrasehare Lodinesu, Neoneli - Sos Corriolos. Numerosi gli ospiti internazionali: dal Portogallo Chocalheiro de Bemposta, Farandulo de Tò, Velho de Vale de Porco, Velha e Careto de Valverde, Os Velhos e Chocalheiro de Brucò, Mascarão e a Mascarinha, Cardadores de la Vale Ilhavo, Corrida do Entrudo das Aldeias do Xisto de Gois; dalla Spagna Botargas de Cabanillas del Campo.

Per le vie del centro barbaricino sfileranno anche le associazioni protagoniste dell'appuntamento che illuminerà coi suoi colori la serata del 3 agosto. Dalle ore 22, in piazza Nostra Signora dei Martiri, andrà in scena infatti il Festival Internazionale del Folklore organizzato dall'associazione culturale "Brathallos".

La serata, presentata da Roberto Tangianu, vedrà alternarsi sul palco i gruppi Danza del Gran Diablo de la Chorrera e Agrupacion Folklorica Encantos (Panama), Ansemble Folkloristico Rozsutec e Fasiangy (Slovacchia), Song and Dance Ensemble Dobczyce (Polonia), Academia Artistica Proarchi (Cile) e Roots (Serbia). E ancora i gruppi folk sardi Tiscali di Dorgali, Tuffudesu di Osilo, Brathallos di Fonni oltre alla musica dei Ballade Ballade Bois.

Le manifestazioni verranno trasmesse in diretta streaming da Sardegna Live.

ASPETTANDO IDENTIDADES - EPISODIO 1

ASPETTANDO IDENTIDADES - EPISODIO 2

ASPETTANDO IDENTIDADES - EPISODIO 3

ASPETTANDO IDENTIDADES - EPISODIO 4

ASPETTANDO IDENTIDADES - EPISODIO 5