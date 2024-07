Palio di Fonni: domenica 4 agosto una corsa senza barriere

Trentottesima edizione nel nome di una vera inclusione. La Società Ippica Fonnese ha attrezzato uno spazio per persone con disabilità

Di: Redazione Sardegna Live

La Società Ippica Fonnese, in vista del 38° Palio in programma domenica 4 agosto nel galoppatoio di San Cristoforo, nel nome di una vera inclusione, intende favorire l’accesso alla manifestazione alle persone con disabilità. Per questo ha attrezzato uno spazio con una quindicina di posti dove poter assistere comodamente alla corsa. Gli interessati, muniti di tessera di sosta agevolata o di Disability car potranno inoltre parcheggiare l’auto in uno spazio riservato e prenotando la presenza telefonando al numero 3493238143, per poi, insieme a un accompagnatore, accedere gratuitamente allo spazio rialzato da dove si potrà assistere alle corse.

"L’iniziativa di quest’anno è a carattere sperimentale - fanno sapere gli organizzatori - e quindi aperta in futuro a suggerimenti e proposte per creare un modello che la Società Ippica Fonnese intende proporre come esempio da seguire per rafforzare il carattere sociale, solidale e inclusivo che caratterizzano il nostro mondo".