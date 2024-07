È tempo di grandi emozioni: sale l’attesa per la 38^edizione del Palio di Fonni

Il 4 agosto, alle ore 17:00, si rinnova l’appuntamento con uno degli eventi più attesi in Sardegna nel mondo dell'ippica: il Palio di Fonni. Diretta su Sardegna Live

Di: Cristina Tangianu

Agonismo, passione, sacrifici e cultura identitaria. Il 4 agosto si rinnova l’appuntamento con uno degli eventi più attesi in Sardegna nel mondo dell'ippica: il Palio di Fonni, che giunge alla sua 38^ edizione.

Teatro della corsa, che riunisce il meglio dell’ippica isolana e nazionale, l’Ippodromo San Cristoforo, luogo di incontro di migliaia di appassionati delle manifestazioni equestri, di visitatori e di curiosi. Nel 1985 la Società Ippica Fonnese ebbe l'intuizione di dare vita al primo appuntamento del Palio, che nel tempo ha acquistato sempre più fascino e attenzione, proprio grazie a una macchina organizzativa attenta e scrupolosa in tutti i suoi passaggi preparatori.

“La manifestazione equestre rappresenta oggi l’opportunità per gli allevatori sardi di far conoscere l’indiscussa qualità del patrimonio equino isolano – spiegano gli organizzatori -. Una vetrina appetibile per portata e dimensioni. Il Palio costituisce un evento che può contribuire a vendere il prodotto Sardegna, inteso come equilibrio tra cultura e tradizione, che trova a Fonni, paese più alto dell’Isola, un laboratorio pulsante, un momento di sintesi perfetta della tradizione equestre isolana”.

Il percorso nel quale si svolge la finale è di circa due chilometri, mentre è di circa un chilometro e mezzo per le batterie di qualificazione. La corsa, che sarà trasmessa in diretta streaming dalle ore 17:00 da Sardegna Live e dalla Gazzetta di Siena, vanta un montepremi da record di 31mila euro: 15mila euro al vincitore, 3mila al secondo classificato e 2mila al terzo.

L'evento sarà impreziosito dalle pariglie dei cavalieri di Fonni in costume che delizieranno il pubblico con la loro abilità e destrezza esibendosi in spettacolari acrobazie in corsa.

Lo scorso anno il Palio di Fonni ha visto trionfare Silvano Mulas della scuderia "4 amici di Bono" in sella a Costerinu. “Anche l’edizione 2023 è stata un successo, siamo orgogliosi e soddisfatti – racconta Franco Masuri, presidente della Società Ippica Fonnese –. È con la stessa determinazione e lo stesso impegno che stiamo affrontando l’organizzazione della 38^edizione”.

“Ogni anno vedere tantissime persone al galoppatoio è una soddisfazione grandissima per noi che la organizziamo, ma anche per tutti i fonnesi – commenta Salvatore Nieddu, segretario della Società Ippica Fonnese -. Abbiamo lavorato con grande intensità per regalare un Palio che sia all’altezza delle aspettative del pubblico che ci sceglie”.

“In tutta Italia ormai si parla del Palio di Fonni”, afferma lo speaker Tore Budroni, mentre la giornalista della Gazzetta di Siena Eleonora Mainò, che condurrà l’evento, sottolinea: “Ogni manifestazione equestre ha un comune denominatore: l’amore e l’assoluto rispetto per l’animale, ovvero per il cavallo. Nasce così un filo rosso che si snoda dalla Toscana e che non può non arrivare in Sardegna. L’obiettivo comune è la salute del cavallo sportivo, ma anche quello di tramandare al futuro una tradizione così sentita. Essere migliori insieme, perché un paese con un palio è sempre migliore”.

Anche quest’anno Fonni accoglierà una delegazione del Comune di Fucecchio (Toscana): sarà presente per la 38^edizione l’ex sindaco Alessio Spinelli e il consigliere comunale Daniele Cei, già assessore alla cultura, turismo, Palio e tradizioni popolari. Entrambi i Comuni, Fonni e Fucecchio, unitamente ad altri enti promotori di corse storiche di cavalli, hanno unito le forze per dare vita alla “Fondazione corse storiche di cavalli”, che ha l’obiettivo di difendere le tradizioni di ciascuna manifestazione, condividendo regole a tutela della salute di questi bellissimi animali.

L’invito è quindi rivolto a tutti: domenica 4 agosto il paese di Fonni vi aspetta per vivere le grandi emozioni della 38^edizione.