Suelli. Croce in pietra a rischio caduta, intervengono i Vigili del fuoco

Forti piogge e infiltrazioni durante la notte hanno messo a rischio la croce della chiesa di sant'Antonio

Di: Giammaria Lavena

Questa mattina, su segnalazione del sindaco di Suelli alla sala operativa dei Vigili del fuoco, la squadra 9A del distaccamento di Mandas è intervenuta intorno alle 9.15 per mettere in sicurezza la croce in pietra della parete frontale della chiesa di sant'Antonio.

A causa delle forti di piogge di stanotte e delle infiltrazioni, la croce rischiava di cadere.

L’intervento è stato portato a termine con successo intorno alle 11, grazie alle tecniche Saf del Corpo Nazionale Vvf.