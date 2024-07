Alghero, 510 parcheggi a Maria Pia: oggi la riapertura

Questa mattina la firma del verbale di consegna dell'area alla società che si occuperà della gestione

Di: Redazione Sardegna Live

Riaperto da questa mattina, ad Alghero, il servizio di parcheggi a pagamento nell’area sterrata di Maria Pia – viale I° Maggio, ricompresa tra via dello Scirocco e via del Libeccio, con 510 parcheggi disponibili. L’ingresso nell’area dovrà avvenire esclusivamente da via dello Scirocco con uscita da via Libeccio.

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo monete, carte di debito e/o credito ed App “Flowbird” presso i parcometri. Per tutti i residenti del Comune di Alghero la sosta sarà gratuita, non soggetta a pagamento.

Per usufruire di tale agevolazione i residenti dovranno inviare la manifestazione di interesse alla Società Alghero In House a mezzo email all’indirizzo parcheggi@algheroinhouse.com.

Questa mattina la firma del verbale di consegna dell'area alla Società Alghero In House che si occuperà della gestione.