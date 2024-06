Assalto armato a Sassari: "Criminali spietati, pronti a sparare senza nessuna remora”

Di: Redazione Sardegna Live

"Criminali spietati che non hanno alcuna remora a sparare contro guardie giurate, carabinieri, poliziotti e vigili urbani. Solo per un puro caso, tanta fortuna e altissima professionalità degli operatori non vi è scappato il morto tra le forze dell'ordine”. Lo afferma in una nota Massimo Zucconi Martelli, segretario generale aggiunto del Siap in merito all'assalto armato al caveau della Mondialpol a Sassari.

"La recrudescenza e la violenza di queste bande criminali dedite alle rapine ai portavalori e addirittura ai caveau necessita un'immediata reazione da parte dello Stato", sottolinea Martelli.

“Il Siap è da anni che segnala con ogni strumento la gravissima carenza di personale che non permette un controllo del territorio efficace e neppure una forte reazione immediata a eventi di una violenta inaudita come quella odierna. Sassari e la Sardegna in genere non deve diventate un far west. Sono anni che questa provincia sembra dimenticata dal ministero dell'Interno che non invia personale di rinforzo, in grado di sostituire il numeroso personale andato in quiescenza per raggiunti limito di età; le sole 2 unità inviate in questura con le ultime assegnazioni sono il termometro della considerazione che hanno quegli operatori". Il Siap sollecita "un immediato invio di personale di rinforzo in tutti gli uffici di Polizia della provincia sassarese, perché la situazione è diventata oramai insostenibile".